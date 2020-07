Pronostic Naples Sassuolo : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Naples se relance face à Sassuolo

Victorieux de la Coupe d'Italie, le Napoli participera à l'Europa League mais devrait passer par les barrages. A la lutte avec le Milan et la Roma pour une 5e place de Serie A, qui permet d'éviter ces barrages, Naples a perdu du terrain en s'inclinant à Parme en milieu de semaine (2-1). Ce revers laisse les hommes de Gattuso à 3 et 5 points des Rossoneri et Giallorossi, victorieux de leurs matchs de milieu de semaine. Hormis lors de ce revers face à Parme, les Napolitains se sont montrés constants lors de la deuxième partie de saison. Depuis le retour des compétitions, seul le Milan a réussi à prendre un point au San Paolo.

En face, Sassuolo réalise une saison intéressante et se trouve juste derrière Naples au classement. Les hommes de De Zerbi ont fini fort avec de très bons résultats face à des grosses cylindrées, nuls contre l'Inter et la Juve, ou une victoire sur la Lazio. En revanche, en milieu de semaine, les partenaires de Berardi se sont inclinés face à un Milan AC qui finit fort. Assuré du maintien et trop loin de l'Europe, Sassuolo termine en roue libre, tourné vers la saison prochaine. Pour ce duel, Naples, concerné par l'Europe et solide à domicile, devrait prendre le meilleur sur Sassuolo.