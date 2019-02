Pronostic Naples Sampdoria : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Le Napoli se reprend à domicile face à la Sampdoria !

Le Napoli a réussi deux prestations décevantes à San Siro face au Milan AC. En Serie A tout d'abord, où les Napolitains n'ont pas réussi à faire la différence (0-0). Et ensuite en Coupe d'Italie où le Napoli a été victime de la recrue milanaise, le serial buteur polonais Piatek, auteur d'un doublé (2-0) pour ses débuts. Les hommes d'Ancelotti doivent absolument se racheter à domicile face à la Samp'. Solidement installé à la deuxième place, Naples possède la meilleure attaque à domicile du championnat avec 25 buts. Au San Paolo, les hommes d'Ancelotti sont invaincus (Europe et Italie). Dans une Serie A où sévit désormais Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur n'est pas le Portugais mais le vétéran italien Fabio Quagliarella. L'attaquant de la Samp compte 16 réalisations et a marqué lors des 11 dernières journées de championnat. Dans le sillage de son prolifique attaquant, la Samdoria de Gênes effectue une très bonne saison mais a déjà perdu chez la Juve, le Milan et la Roma cette saison. Les rencontres de la Samp offrent en général plusieurs buts (plus de 4 buts de moyenne sur ses 7 derniers déplacements). Pour ce match, nous voyons un Napoli souverain à domicile s'imposer dans un match avec plus de 2 buts.