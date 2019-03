Pronostic Naples Salzbourg : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

1

Le Napoli s’impose au San Paolo face à Salzbourg !

Le week-end dernier, le Napoli s'est incliné à domicile contre la Juventus lors du choc de Serie A (1-2), un revers qui a mis fin à la longue série d'invincibilité du club napolitain au San Paolo. La défaite face à la Vieille Dame a été cruelle. Car dominés dans un premier temps et réduits à 10, les Napolitains se sont retrouvés menés de 2 buts. L'expulsion de Pjanić a ensuite rééquilibré les débats et le Napoli a poussé pour revenir au score. Avec son équipe campant dans la surface des, le San Paolo était prêt à exploser lorsque l'arbitre a sifflé un penalty en faveur des locaux. Insigne, habituellement performant dans cet exercice, a vu son tir être repoussé par le poteau. Distancés en Serie A et éliminés de la Ligue des champions et de la Coupe d'Italie, les hommes d'Ancelotti n'ont plus que cette C3 pour ramener un titre.

Les Napolitains affrontent ce jeudi le demi-finaliste de la saison passée, le Red Bull Salzbourg. Les Autrichiens, largement en tête de leur championnat, vont tout faire pour rééditer leur parcours de la saison passée. Au tour précédent, ils se sont inclinés à l'aller à Bruges avant d'exploser les Belges au retour (4-0). La saison passée, les Autrichiens s'étaient d'ailleurs déjà inclinés sur les pelouses de la Lazio et de l'OM lors de la phase à élimination directe. Pour ce match, nous voyons un Napoli très costaud au San Paolo faire le job dans cette manche aller.