Pronostic Naples Salzbourg : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

L’Europe et Salzbourg pour relancer le Napoli !

Le Napoli réalise un très bon départ dans cette campagne européenne et occupe la tête de son groupe après 3 journées. Avec un minimum de réussite à Genk, les Italiens auraient pu afficher un bilan parfait dans cette poule. Victorieux de Liverpool au San Paolo (2-0) et à Salzbourg (2-3), le club napolitain est en position de force pour la qualification. Une victoire face à Salzbourg ce mardi, offrirait un huitième au Napoli. Les performances européennes ne doivent pas faire oublier les prestations mitigées de Serie A. Les hommes d'Ancelotti connaissent un passage compliqué et restent sur trois matchs sans victoire. La défaite face à la Roma, adversaire direct pour les places qualificatives à la Ligue des Champions, a poussé le Napoli hors des places européennes. Quasiment impérial en C1 cette saison, le Napoli veut valider son ticket dès cette 4e journée. Pour cela, une victoire est indispensable.

De son côté, Salzbourg avait débuté cette campagne européenne en écrasant Genk (6-2). A Anfield, pour leur second match, les Autrichiens ont fait passer quelques frissons en remontant un handicap de 3 buts mais ils se sont tout de même inclinés (4-3). A l'aller, Salzbourg a buté sur l'efficacité italienne du duo Mertens-Insigne (défaite 2-3). Salzbourg possède le meilleur buteur de la compétition, le norvégien Haaland, qui affiche 6 réalisations en 3 matchs. Au San Paolo, Naples a déjà battu Liverpool cette saison.