Pronostic Naples Milan AC : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Milan AC va chercher un résultat à Naples

La 28e journée de Serie A nous offre une fascinante affiche entre le Napoli et le Milan AC, qui se partagent la tête du classement. Les Napolitains peuvent totalement se concentrer sur la course au Scudetto puisqu'ils se sont récemment inclinés face au FC Barcelone en 16e de finale de l'Europa League (3-5) et en Coppa Italia face à la Fiorentina (2-5). Le club napolitain s'est replacé dans le haut de tableau en profitant des baisses de régime de ses adversaires directs, l'Inter et le Milan, qui ont connu quelques contre-performances ces dernières semaines. De leurs côtés, les hommes de Spalletti ont perdu aussi quelques points mais ont réussi une très bonne opération en s'imposant le week-end dernier face à la Lazio (1-2) en inscrivant un but dans les arrêts de jeu. Ce succès est venu mettre fin à deux journées de Serie A où les partenaires d'Insigne avaient fait deux nuls contre l'Inter (1-1) et Cagliari (1-1). Dans son stade Diego Armando Maradona, les Napolitains sont plutôt décevants avec seulement 2 victoires lors des 6 dernières réceptions en championnat. Les victoires obtenues l'ont été contre une Sampdoria pas au mieux et une Salernitana lanterne rouge de Serie A.

De son côté, le Milan AC confirme ses progrès des dernières saisons en se trouvant à partager la tête de la Serie A avec le Napoli. Les hommes de Stefano Pioli viennent de disputer la demi-finale aller de la Coppa Italia face à l'Inter (0-0) où les deux formations n'ont pas su se départager. Après avoir frappé un grand coup en championnat après avoir remporté le derby, les Milanais ont baissé le pied lors des 2 dernières rencontres avec des nuls face à la Salernitana (2-2) et à domicile contre l'Udinese (1-1). Dans une période où les Milanais sont un peu moins bien, ils arrivent à ne pas perdre avec 7 rencontres sans la moindre défaite. Pour affronter le Napoli, Stefano Pioli sera privé de Kjaer et Ibrahimovic, blessés depuis plusieurs semaines mais aussi du capitaine Romagnoli, sorti contre l'Inter en demi-finale de la Coupe d'Italie. Battu 1 seule fois sur ses 12 derniers matchs (et c'était sur une erreur d'arbitrage face à La Spezia), le Milan AC devrait accrocher au moins un nul sur la pelouse d'un Napoli pas spécialement performant à domicile.