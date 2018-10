Pronostic Naples Liverpool : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

Liverpool peut dompter Naples

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Napoli – Liverpool :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Deuxième journée de Ligue des Champions avec l'affiche opposant le Napoli à Liverpool ce mercredi soir. Incapables de s’imposer à Belgrade il y a 15 jours (0-0) malgré une forte domination, les Italiens sont déjà sous pression et pourraient comme l'an passé se faire sortir dès la phase de poules. Le week-end dernier, le Napoli livrait un gros test face à la Juve et les hommes d’Ancelotti se sont lourdement inclinés (3-1). C'est une constante depuis plusieurs saisons, Naples a du mal dans les très grands rendez-vous.Liverpool arrive en Italie avec le plein de confiance et une seule défaite au compteur depuis le début de la saison (concédée face à Chelsea dans la Carabao Cup, objectif secondaire du club). De nouveau opposé auxce week-end, lesont décroché un excellent nul àavec un but tardif de Sturridge (1-1). Finaliste l’an passé, les hommes de Klopp s'étaient montrés brillants en déplacement avec notamment des victoiresobtenues à City et Porto. Pour leur premier match de Ligue des Champions, lesont largement dominé le PSG dans le jeu, l'emportant face à un gros d'Europe (3-2). En confiance, Liverpool est capable de décrocher au moins un nul dans une rencontre riche en buts.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdantavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecavec