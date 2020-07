Pronostic Naples Lazio : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Immobile, record en vue face au Napoli

Dans le cadre de la 38e et dernière journée de Serie A, le Napoli reçoit la Lazio de Rome. Les hommes de Gattuso ne jouent plus rien puisqu'ils ne peuvent plus rattraper le Milan ou la Roma. En face, la Lazio est toujours dans le coup pour la seconde place mais est dépendante du résultat entre l'Atalanta et l'Inter. Le Napoli a connu une saison à deux visages, avec une première partie décevante, et une seconde, sous les ordres de Gattuso, nettement plus intéressante. Les partenaires d'Indigne ont notamment remporté la Coupe d'Italie et ont toujours leur chance en huitième de finale de la Ligue des Champions face au Barça. En milieu de semaine, le Napoli s'est incliné à Giuseppe Meazza, face à l'Inter (2-0). La Lazio vise toujours la deuxième place mais a besoin d'un nul entre l'Atalanta et l'Inter pour arriver à ses fins et d'un succès en terre napolitaine. En revanche, les Laziale peuvent permettre à leur buteur maison, Ciro Immobile d'égaler le record de buts sur une saison détenue par Gonzalo Higuain (36). En marquant face à Brescia (2-0) en milieu de semaine, Immobile a repoussé Ronaldo à 4 unités et s'est rapproché du record d'Higuain avec 35 buts au compteur. Assuré de terminer meilleur buteur de Serie A, l'international italien va tout faire pour marquer ce ou ces buts essentiels dans la chasse au record. En pleine forme lors des dernières sorties, Immobile semble en mesure au moins d'égaler Higuain.