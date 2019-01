Pronostic Naples Lazio : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Le Napoli reste invaincu au San Paolo face à la Lazio !

La 20journée de Serie offre un choc du haut de tableau entre le Napoli, deuxième, et la Lazio, quatrième. La formation de Carlo Ancelotti s'était inclinée pendant les fêtes sur le terrain de l'Inter (1-0). Les Napolitains se sont repris ensuite face à Bologne mais ont dû lutter pour s'imposer (3-2). En 2019, les partenaires d'Hamsik ont remporté leur match de Coupe d'Italie face à Sassuolo. Le Polonais Milik a été une nouvelle fois buteur, l'ancien de l'Ajax étant l'attaquant en forme du club qui sera sans doute capable de remplacer Insigne, suspendu. Au San Paolo, le Napoli est invaincu cette saison au plan national (8 victoires pour 2 nuls) mais également au niveau européen (2 victoires et 1 nul). La saison dernière, Iles Napolitains s'étaient largement imposés face à la Lazio (4-1).

La Lazio a connu un passage délicat lors du mois de novembre. Depuis, les Laziale se sont repris et restent sur 4 matchs sans défaite. Les hommes de Simone Inzaghi ont cependant des difficultés face aux gros, avec des défaites concédées face à la Juventus, le Napoli (à l'aller), l'AS Roma et l'Inter. Le coach italien compte sur son attaquant Immobile, auteur de 10 réalisations en Serie A, et espère voir Milinkovic-Savic retrouver son niveau de la saison passée.