Pronostic Naples Lazio : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Un Naples – Lazio avec des buts de chaque côté

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Napoli - Lazio :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cette opposition entre le Napoli et la Lazio possède un fort enjeu puisque ses deux formations visent le Top 4 de Serie A. Actuellement, le Napoli est 5avec 2 points de retard sur la Juventus qui occupe la 4e place, tandis que le club romain est en 6position avec 4 unités de retard sur la Vieille Dame mais également un match de moins. Si le titre semble promis à l’Inter, la lutte pour les places qualificatives pour la C1 s’annonce intense. Le week-end dernier, les hommes de Gennaro Gattuso ont réalisé une excellente prestation face au leader mais ont dû se contenter du match nul malgré une forte domination (1-1). Les Napolitains sont plutôt en forme dans cette fin de saison avec une seule défaite lors des 9 dernières journées sur le terrain de la Juventus (2-1). Les partenaires de Lorenzo Insigne avaient par exemple ramené de précieuses victoires de leurs déplacements à San Siro face au Milan AC et contre la Roma.chezjusqu’au 28 avril seulement⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Lazio a profité d’un calendrier avantageux pour remporter 5 succès consécutifs en Serie A. Les hommes de Simone Inzaghi se sont successivement imposés face à Crotone (3-2), Udinese (0-1), la Spezia (2-1), Vérone (0-1) et le week-end dernier face à Benevento dans une rencontre riche en buts (5-3). Lors de cette rencontre, Ciro Immobile a manqué un penalty mais il a signé un doublé après une petite période de disette. Les 4 dernières confrontations entre Naples et la Lazio en Serie A au Stade Diego Armando Maradona se sont toutes finies avec des buts de chaque côté. Pour cette nouvelle opposition, on devrait également voir les deux équipes marquer.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Naples Lazio détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !