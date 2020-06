Pronostic Naples Juventus Turin : Analyse, prono et cotes de la finale de Coupe d'Italie

Finale serrée entre Naples et la Juventus Turin

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Naples Juventus :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Alors que le championnat italien redémarre ce week-end, la Coupe d’Italie a repris ses droits le week-end dernier. En demi-finale reroute, le Napoli accueillait l’Inter de Milan après une victoire à Giuseppe Meazza il y a 3 mois (0-1). Après une ouverture du score précoce d’Eriksen (2) en faveur de l’Inter, l’inévitable Dries Mertens a égalisé pour les Napolitains juste avant la mi-temps sur un service de Lorenzo Insigne (41). Une performance sur la lancée du bon Napoli que l'on avait vu avant la coupure (7 victoires, 2 nuls pour 1 seule défaite toutes compétitions confondues).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Juve a également repris la compétition le dernier week-end. Opposés au Milan AC dans le Juventus Stadium après avoir obtenu un bon résultat à San Siro (1-1), les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont concédé le partage des points à la maison (0-0) une nouvelle fois. Une bonne affaire vu le but inscrit à l’extérieur qui fait la différence en cas d’égalité. Néanmoins, la prestation de la Juve a été très moyenne. Rapidement réduite à 10 après l’expulsion de Rebic (12e), la formation milanaise (privée également d'Ibra, blessé) n’a pas encaissé le moindre but à 10 contre 11 contre une Juve au complet. En championnat, la Juve est bousculée par la Lazio, qui concède seulement un point de retard tandis qu’en Ligue des Champions, la formation transalpine a perdu le match aller à Lyon (0-1). La Veille Dame réalise pour le moment une saison moyenne, loin de sa domination totale des dernières années. Face à un Napoli qui perd peu, la Juve pourrait avoir une finale compliquée à jouer et un match nul au bout des 90 minutes de cette finale. La cote est très belle à tenter avec le bonus sans risque de Winamax.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Naples Juventus encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !