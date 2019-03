Pronostic Naples Juventus : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

1

La Juventus à l’épreuve du Napoli

La 26journée de Serie A se clôture sur le choc entre le Napoli et la Juventus. L'ambiance s'annonce électrique au San Paolo pour ce match dont le résultat aura peu d'incidence au classement mais qui peut marquer les esprits. Les Napolitains rêvent de faire chuter la Vieille Dame invaincue en championnat. Ancelotti a plusieurs motifs d'espoir, et tout d'abord le parcours à domicile de sa formation qui est invaincue au San Paolo toutes compétitions confondues cette saison (4 équipes seulement y ont réussi le nul : PSG, Chievo, Torino et la Roma). De plus, les récentes défaites des, à Bergame en Coupe d'Italie et à Madrid en Ligue des Champions, ont aiguisé les appétits. Le coach italien peut aussi s'appuyer sur un Milik en grande forme ces dernières semaines. De son côté, la Juve se doit de frapper fort. Après les derniers résultats, les Tifosi turinois s'interrogent sur la réelle valeur de leur équipe. Une victoire les rassurerait à 10 jours du match retour des 1/8e de la Champions league face à une solide formation des. Lescomptent sur CR7 et Dybala pour faire la différence à Naples. Allegri joue également son avenir à la tête de la Vieille Dame. Une défaite à Naples et une élimination en Champions League, et l'Italien devrait être poussé vers la sortie.