Pronostic Naples Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Naples solide face à la Juventus

L'affiche de la 3journée de Serie A nous offre un duel entre le Napoli et la Juventus. La formation napolitaine, désormais entrainée par Luciano Spalletti, a parfaitement lancé ce nouvel exercice. En effet, les partenaires de Lorenzo Insigne ont remporté leurs deux rencontres face à Venise (2-0), tout juste promu, et contre le Genoa (2-1). Sans moyen financier lors de cette intersaison, le Napoli n'a pas fait de folies sur le marché des transferts et a principalement attiré le défenseur brésilien de la Roma, Juan Jesus. Pour l'instant, la pépite Elmas, Petagna, Fabian Ruiz et évidemment Insigne sont les quatres buteurs napolitains de ce début de saison. En face, la Juventus de Turin a connu un été agité. Dominé par l'Inter dans la course au dernier, la Vieille Dame a décidé de rappeler Allegri pour prendre en main l'équipe, à la place d'Andrea Pirlo. De plus, l'équipe piémontaise a vu Cristiano Ronaldo quitter le club pour rejoindre Manchester United. Lesse sont tout de même renforcés en s'attachant les services de Locatelli et de Kean. La Juventus se montre décevante lors de cette entame de championnat puisqu'après deux rencontres, elle a seulement obtenu le nul sur la pelouse de l'Udinese (2-2) et s'est inclinée à domicile face à Empoli (0-1). A domicile, le Napoli d'Insigne devrait être en mesure de résister à une Juventus en difficulté en ce début de championnat.