Pronostic Naples Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Naples face à une Juventus efficace

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Naples Juventus Turin chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Napoli se montre décevant en Serie A avec une 6place. En revanche, les hommes de Gattuso comptent un match de retard (face à cette même Juventus) qui pourrait leur permettre de revenir à hauteur des équipes romaines, la Roma et la Lazio. Les Napolitains ont récemment perdu deux matchs face à Vérone (3-1) et le Genoa (2-1), qui sont sur le papier des formations largement à la portée des. Récemment, le club napolitain a affronté la Juventus en SuperCoupe d’Italie pour au final une défaite logique (2-0), malgré le penalty de l’égalisation raté par Lorenzo Insigne. Cette semaine, en demi-finale de la Coupe d’Italie, le club napolitain a été encore battu par l’Atalanta (3-1) et ne pourra pas défendre son titre, acquis face à la Juve l’an passé.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Au contraire, la Juventus vient de valider son ticket pour la finale de la Coupe d’Italie en sortant l’Inter en demi-finale (2-1 en cumulé). A défaut de proposer du beau jeu, la Vieille Dame est diablement efficace. En effet, les Bianconeri sont en finale de la Coppa Italia, en huitième de la Ligue des Champions et encore dans le coup pour décrocher le Scudetto. En effet, les hommes d’Andrea Pirlo sont 3de Serie A avec 7 points de retard sur le Milan AC, mais avec un match en retard. La Juve se montre très solide lors des dernières semaines avec 6 clean sheet réalisés lors des 7 dernières rencontres disputées, toutes compétitions confondues, et cela peu importe la défense centrale alignée. Avec Demiral, De Ligt, Bonucci et Chiellini, Pirlo possèdent 4 défenseurs centraux de premier plan. A l’autre bout du terrain, le duo Ronaldo-Morata s’entend à merveille. Impressionnante d’efficacité et dans une bien meilleure dynamique que son adversaire, la Juve devrait s’imposer lors de ce choc au San Paolo face au Napoli.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor d’Arsenalavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Naples Juventus Turin encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !