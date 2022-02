Pronostic Naples Inter Milan : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter moment clé face au Napoli

La 25journée de Serie A nous offre une superbe affiche avec l’affrontement entre le Napoli et l’Inter Milan samedi. Ces deux équipes entament une semaine intense puisque lesvont devoir se déplacer en Catalogne face au FC Barcelone dans le cadre des 16de finale de l’Europa League tandis que les Nerazzurri reçoivent Liverpool pour l’une des affiches des 8de finale de la C1. Parti sur les chapeaux de roues, le Napoli a ensuite connu un passage plus délicat. Néanmoins, les hommes de Spaletti ont su se ressaisir et viennent de remporter les 4 dernières journées de championnat. En effet, les partenaires de Lorenzo Insigne se sont successivement défaits de la Sampdoria (1-0), de Bologne (0-2), de la Salernitana (4-1) et de Venise (0-2). Le Napoli a parfaitement profité d’un calendrier avantageux pour revenir à la 2place du classement, avec un seul point de retard sur le leader intériste. Pour ce choc, Spaletti devrait pouvoir s’appuyer sur un groupe quasiment au complet puisque seul Lozano, dans les probables titulaires est incertain. Blessé plusieurs semaines, Osimhen a retrouvé le chemin des filets face à Venise (0-2).chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Inter est dans un moment charnière de la saison. Les hommes de Simone Inzaghi ont mal négocié leur premier sommet en s’inclinant dans le derby face au Milan AC (1-2). Ce revers a relancé la Serie A puisque leset le Napoli sont revenus dans les pas des Intéristes. En milieu de semaine, lesont souffert mais se sont montrés efficaces pour se qualifier pour les demi-finales de la Coppa Italia en sortant la Roma (2-0), grâce à Dzeko et Alexis Sanchez. Etincelant depuis des semaines, l’Inter a perdu le derby milanais en 3 minute sur un doublé de Giroud alors que lessemblaient maîtriser la rencontre. Pour parvenir à ses fins, l’Inter peut compter sur un effectif quasiment au complet puisque seuls Correa, Gosens et Bastoni sont indisponibles. Mal payé dans le derby et seulement battu 2 fois en Serie A cette saison, l’Inter devrait assurer le minimum à Naples, en accrochant au moins le point du match nul.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Napoli - Inter détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !