Pronostic Naples Inter : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Un match fermé entre le Napoli et l’Inter!

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Napoli - Inter :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Napoli, dauphin de la Juventus, ne joue plus rien en cette fin de saison, assuré de terminer second. De son côté, l’Inter est en position favorable pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Un succès au San Paolo assurerait une place dans le Top 4 aux hommes de Spalletti. Lesrestent sur 7 matchs sans défaite et espèrent faire perdurer cette série lors de cette 37e journée de Serie A. Le système de jeu de l’Inter est clair : s’appuyer sur un bloc défensif solide et attendre une éclaircie d’un Perisic, Icardi ou Politano.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Les matchs dessont en général peu spectaculaires et 9 des 12 derniers se sont terminés avec moins de 3 buts. De plus, l’Inter affronte une formation du Napoli sans doute privée de deux éléments offensifs importants : Mertens et Insigne sont incertains. Le potentiel offensif du Napoli sera représenté en grande partie par le polonais Milik, qui sera surveillé de près par la solide doublette Miranda-Skriniar. Pour ce match, nous voyons une rencontre fermée avec moins de 3 buts.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Napoli - Inter encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !