Pronostic Naples Inter : Analyse, prono et cotes du match de Coupe d'Italie

Naples confirme pour la reprise face à l’Inter !

Le Napoli avait vécu une première partie de saison très compliquée et s’était même séparée d’Ancelotti en cours d’exercice. Les débuts du nouveau coach Gattuso ont été poussifs, mais les derniers résultats avant la reprise ont montré des progrès. Avant la coupure, le club napolitain avait signé 7 victoires, 1 nul et 1 défaite sur ses 9 dernières rencontres toutes compétitions confondues. Ces bons résultats avaient replacé le Napoli dans les places européennes en championnat. Lors de ce bon passage, les partenaires d'un Mertens en forme ont signé deux très belles prestations : face au FC Barcelone (1-1) en Ligue des Champions et contre l’Inter lors du match aller en Coupe d’Italie (0-1). Lors de la demi-finale aller, l’international espagnol Fabian Ruiz a été le buteur décisif à Giuseppe Meazza.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Longtemps en tête, l’Inter occupent seulement la 3place du classement de la Serie A avec 9 points de retard sur la Juve. Les hommes d’Antonio Conte ont notamment perdu leur dernier match avant la coupure face à la Vieille Dame (2-0), qui a quasiment condamné leurs espoirs de titre. Qualifié pour les huitièmes de finale d’Europa League, les Nerrazzuri ont été moins performants sur le plan national, perdant leurs 3 derniers matchs (Juve, Lazio, Inter). Favori de cette manche retour, le Napoli devrait causer des problèmes aux Intéristes et confirmer son avance de l'aller.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecUn 1er pari remboursé de 100€ + 20€ EN EXCLU avecavecRetrouvez le Pronostic Naples Inter encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !