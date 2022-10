Pronostic Naples Glasgow Rangers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Naples facile face aux Glasgow Rangers

Le Napoli réalise un début de saison exceptionnel. Déjà qualifiés pour les 8de finale, lessont impériaux en Ligue des Champions avec 4 victoires faciles obtenues face à Liverpool (4-1 à domicile), les Glasgow Rangers à l'aller (0-3) et l'Ajax d'Amsterdam par deux fois (1-6 et 4-2). Avec 1 point ce soir, Naples s'assurerait même la 1place de cette poule mais on peut penser que le club italien voudra poursuivre sa série de 11 victoires consécutives. En tête également de la Serie A, Naples a encore frappé un gros coup ce week-end en s'imposant sur la pelouse de la Roma (0-1). Exceptionnel depuis son retour de blessure, Osimhen a scoré son 5but en 9 matchs cette saison.

Les Glasgow Rangers font pâle figure dans cette Ligue des Champions. En effet, le club écossais ne compte aucun point après 3 journées de C1 et a inscrit 1 seul but. C'était lors de la dernière journée face à un Liverpool qui est venu les taper à Glasgow (1-7). Avant ce match, les hommes de Giovanni van Bronckhorst s'étaient lourdement inclinés contre l'Ajax (0-4), le Napoli donc à l'aller (0-3) et à Anfield face aux(2-0). En Premiership écossaise, les Glasgow Rangers ont concédé le nul ce week-end à domicile face à Livingston (1-1) et a pris ainsi 4 points de retard sur le Celtic, leader. A noter que le club sera en + privé de son gardien titulaire McGregor. Largement vainqueur à l'aller, Naples devrait pouvoir dominer ce match de bout en bout.