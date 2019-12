Pronostic Naples Genk : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

Naples assure la qualif’ face à Genk !

Dauphin de la Juve la saison dernière, le Napoli connaît plus de difficultés cette saison, et occupe la 7e place de Serie A. En C1 cependant, l'équipe napolitaine a néanmoins sa destinée en main, un nul lui assurant de participer aux huitièmes de finale de Ligue des Champions. Le Napoli est en tête dans les confrontations directes avec Liverpool et Salzbourg, les 2 autres prétendants à la qualification. Les partenaires d'Insigne ont d'ailleurs ramené un très bon nul d'Anfield (1-1), lors de leur dernière sortie européenne face au champion d'Europe en titre. De plus, les hommes d'Ancelotti affrontent la plus faible équipe du groupe, Genk. Les Belges ne comptent qu'un point, obtenu de manière heureuse à l'aller face au Napoli. Ce week-end, les champions en titre de Belgique se sont imposés en Jupiler League face à Bruges et ont enfin mis un terme à une série de 8 matchs sans victoire. Genk n'a plus rien à jouer dans cette C1 (même pas un possible reversement en C3) et devrait logiquement se consacrer au championnat national. Face à un adversaire à la fois à sa portée et démobiilisé, Naples devrait retrouver les joies de la victoires et valider sa qualification.