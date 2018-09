Pronostic Naples Fiorentina : Analyse, prono et cotes de l'affiche de Serie A

Le Napoli veut effacer l’affront

Humilié à Gênes par la Sampdoria lors de la précédente journée, le Napoli veut se rattraper à domicile face à la Fiorentina. Les Napolitains avaient pourtant bien débuté leur Série A avec deux victoires obtenues face à la Lazio et le Milan AC. Contre les, les partenaires d'Hamsik avaient fait preuve de fébrilité, se faisant mener 2 à 0 avant de réagir pour finalement l'emporter. Face à la Samp, Ospina a encaissé deux buts dans la première demi-heure par l'intermédiaire de Defrel, mais à l'extérieur, les Napolitains n'ont pas été en mesure de revenir au score. Les Napolitains n'auront pas la partie facile face à la Fiorentina qui est certainement l'équipe le plus française d'Italie avec Laffont, Veretout, Eysseric, Thereau et Laurini.La Fiorentina a effectué un recrutement intelligent cet été avec les arrivées de Laffont, Biraghi, Mirallas, Gelson et Pjaca. De plus, Pioli a su conserver des cadres comme le grand espoir italien Federico Chiesa et le buteur Giovanni Simeone qui vient de fêter sa première sélection avec l'Argentine par un but. Suite au drame du pont de Gênes, le premier match de championnat de la Fiorentina contre la Sampdoria avait été repoussée à une date ultérieure. Ensuite, la Viola a reçu à deux reprises pour deux victoires obtenues contre le Chievo (6-1) et l'Udinese (1-0). La Viola pourrait être l'une des belles surprises de cette Serie A mais les Napolitains paraissent tout de même au-dessus. Pour ce match, nous voyons un Napoli revanchard s'imposer, mais peut-être une nouvelle fois après avoir concédé l'ouverture du score.