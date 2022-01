Pronostic Naples Fiorentina : Analyse, cotes et pronostic du match de Coupe d'Italie

La Fiorentina joue un mauvais tour au Napoli

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous souhaitez parier sur ce Napoli - Fiorentina chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Napoli avait démarré cette saison de Serie A pied au plancher. Les hommes de Spalletti ont rapidement pris les commandes du championnat avant de marquer le pas. En effet, lesont seulement remporté 3 matchs lors des 10 dernières journées. La formation napolitaine n’a pas été épargnée par les blessures avec des absences importantes comme celles de Koulibaly, d’Osimhen ou Mertens. Lors des deux dernières journées de championnat, le Napoli a affiché un meilleur état d’esprit avec un nul sur la pelouse de la Juventus (1-1), avec une prestation aboutie, avant de s’imposer le week-end dernier contre la Sampdoria (1-0) sur une réalisation de Petagna. Ce succès important permet aux partenaires de Mertens de conserver leur 3e place, avec 5 points d’avance sur la Juventus. De plus, cette victoire vient mettre fin à 3 défaites consécutives au stade Diego Armando Maradona. Spalletti doit composer avec les départs à la CAN de Koulibaly, Ounas et Zambo Anguissa, tandis qu’Osimhen, Lozano et Zielinski sont blessés. Dernier forfait en date, Insigne vient de rejoindre l'infirmerie pour 3 matchs.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Fiorentina est une agréable surprise de la saison en Italie. La Viola occupe actuellement la 6place du classement général et devance notamment les deux formations romaines. L’objectif du club toscan est de décrocher une place en Coupe d'Europe la saison prochaine mais aussi de signer un parcours en Coupe. Les Florentins n’ont pas spécialement bien préparé ce déplacement à Naples en concédant un lourd revers face au Torino (4-0) lors de la dernière journée. Dans un jour sans, les partenaires de Vlahovic sont passés au travers pour la première de Jonathan Ikoné avec sa nouvelle formation. La Viola aura à cœur de se rattraper en déplacement. Face à une équipe du Napoli décimé, la Viola pourrait tenir tête sur ce match de Coupe d'Italie.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Napoli Fiorentina encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !