Pronostic Naples Bologne : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Naples se relance face à Bologne

de Serie A, Naples n'est pas au niveau attendu pour l'instant mais on ne peut pas dire que sa saison soit ratée. Avec un match en retard à jouer chez la Juve qui est un concurrent direct pour la C1, le club entraîné par Gennaro Gattuso peut encore rêver de la Coupe aux grandes oreilles. Eliminé récemment d'Europa League et de Coupe d'Italie, le Napoli n'a plus que le championnat à jouer. Après une nouvelle déception enregistrée en milieu de semaine sur la pelouse de Sassuolo (3-3 avec un but encaissé dans les derniers instants des arrêts de jeu), le club doit être de retrouver son stade Diego Armando Maradona où il reste sur 7 victoires et 1 nul toutes compétitions confondues.chez⇒ ⇒⇐ ⇐12du classement, Bologne devrait terminer sa saison sans grand enjeu. Comme souvent ces dernières années, le club entraîné par Sinisa Mihajlovic a pris beaucoup de points à domicile et a galéré à l'extérieur. D'ailleurs, Bologne reste sur une défaite à Cagliari, équipe jusque-là relégable et en grosse galère de points. De retour dans son stadio, Naples, très fort à domicile, devrait s'imposer dans cette rencontre comme il s'était déjà imposé au match aller (1-0 au Stadio Renato Dall'Ara de Bologne).- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivants votre inscription.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavec, sponsor de MonacoavecRetrouvez le Pronostic Naples Bologne détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !