Pronostic Naples Barcelone : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des champions

Les Barcelonais neutralisés au San Paolo face à Naples !

Le Napoli accueille le FC Barcelone dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les Italiens se sont qualifiés en terminant seconds de leur groupe dans lequel se trouvaient le champion d'Europe en titre, Liverpool, mais également Salzbourg et Genk. Les Napolitains ont pour particularité d'avoir tenu tête aux Reds de leur double confrontation. Les hommes de Gattuso ont pour la deuxième saison consécutive dominé Liverpool au San Paolo (2-0) et sont ensuite allés chercher un nul à Anfield (1-1). Distancé en Serie A, le Napoli va jouer sa carte à fond en Ligue des Champions. Les partenaires d'Insigne vont un peu mieux comme l'attestent leurs trois victoires consécutives. Les hommes de Gattuso ont surtout réalisé de très bonnes prestations face aux 3 premiers du Calcio à savoir l'Inter, la Juve et la Lazio, avec 3 victoires à la clé. Le Napoli possède un effectif intéressant avec les Ruiz, Insigne, Milik, Callejon ou Lozano.

En face, le FC Barcelone connait une saison perturbée par les blessures. Luis Suarez et Ousmané Dembélé ont vu Sergi Roberto s'ajouter à la liste des indisponibles pour ce match. Les Blaugranas sont sortis premiers de leur groupe de la « mort » devant le Borussia, l'Inter et le Slavia Prague. A l'image de ce qu'ils produisent en Liga, les Barcelonais se montrent très performants à domicile mais éprouvent des difficultés en déplacement. Le Barca reste d'ailleurs sur deux éliminations en Ligue des Champions en déplacement, Rome et Liverpool. Ce week-end, Léo Messi a une nouvelle fois brillé avec un quadruplé à la clé. L'argentin a permis à son équipe de s'imposer et de reprendre les commandes de la Liga. Poussé par son bouillant public du San Paolo, Naples devrait tenir tête à un Barca, moins à l'aise hors loin du Camp Nou.