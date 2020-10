Pronostic Naples AZ Alkmaar : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Naples enchaîne face à l'AZ Alkmaar

Moyen en championnat la saison dernière, le Napoli a en revanche remporté la Coupe d'Italie aux dépens de la Juventus, symbole de sa belle fin de saison permise notamment par l'arrivée de Gennaro Gattuso. Les partenaires de Lorenzo Insigne (qui va faire son retour sur ce match) se sont ainsi donnés le droit de disputer cette Europa League. La bande à Gattuso réalise une très bonne entame de championnat avec deux victoires tranquilles face à Parme (2-0), le Genoa (6-0) et même l'Atalanta ce week-end (4-1) avec un doublé de Lozano et le premier but de l'ancien Lillois Osimenh. Les Napolitains ont perdu un seul match, sur tapis vert contre la Juve, pour avoir refusé de se rendre à Turin à cause de cas de coronavirus de son effectif.

En face, l'AZ Alkmaar semble avoir du mal à se remettre de l'interruption du championnat des Pays-Bas la saison passée. Stoppée comme la Ligue 1, l'Eredivisie n'a en revanche pas désigner son champion, alors que l'Ajax et l'AZ Alkmaar étaient à égalité de points. Bénéficiant d'une meilleure différence de buts, l'Ajax a été envoyé directement en C1 et l'AZ a perdu en barrages, se retrouvant désormais dans cette C3. Le club n'y arrive pas non plus en championnat pour l'instant puisqu'il affiche un bilan de 4 nuls en 4 rencontres. Bien supérieurs sur le papier et en forme en ce début de saison, les Napolitains devraient facilement s'imposer à domicile.