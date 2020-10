Pronostic Naples Atalanta Bergame : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Atalanta Bergame va chercher un résultat à Naples

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Naples - Atalanta :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Serie A n’en finit pas de nous offrir de belles affiches, avec un intéressant Napoli – Atalanta en ouverture de la 4journée. Les Napolitains sortent d’une saison moyenne à cause d'une première partie de saison catastrophique. L’arrivée de Gennaro Gattuso a été bénéfique et a permis au club napolitain de se redresser. Les partenaires de Lorenzo Insigne (qui sera absent sur ce match) se sont notamment distingués en remportant la Coupe d’Italie face à la Juventus. La bande à Gattuso réalise une très bonne entame de championnat avec deux victoires tranquilles face à Parme (2-0) et le Genoa (6-0). Les Napolitains étaient censés se déplacer à Turin pour défier la Juventus lors de la journée précédente, mais en ont été interdit par les autorités locales.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Atalanta s’est installée parmi les meilleures formations italiennes ces dernières. La bande à Gasperini s’est notamment signalée sur la scène européenne en atteignant les quarts de finale de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain pour sa 1re participation à la C1. En Serie A, les partenaires de Papu Gomez ont encore terminé dans le top 4 la saison passée et seront encore présent en C1 à partir de la semaine prochaine. La formation bergamasque propose l’un des jeux les plus séduisants d’Europe, impulsé par les attaquants colombiens de la Dea, Luis Muriel et Duvan Zapata. Le début de saison de l’Atalanta est conforme à ce qui a été produit la saison passée avec trois succès en autant de matchs et avec des rencontres généreuses en buts. Pour ce choc, l’Atalanta devrait accrocher au moins un nul à Naples dans une rencontre avec plus d’un but.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Naples Atalanta Bergame détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !