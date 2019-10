Pronostic Naples Atalanta : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Naples – Atalanta : une affiche avec des buts

Cette 10e journée de Serie A calée en milieu de semaine nous offre une très belle affiche entre le Napoli et l'Atalanta. Les deux formations sont à la lutte pour le podium. Les Napolitains sont actuellement à la 4place à 3 points des Bergamasques. Habituellement solide à domicile, le Napoli s'est fait surprendre une fois au San Paolo par la surprise Cagliari (0-1). Les hommes d'Ancelotti sont inconstants, capables d'aligner des prestations de premier plan comme ils l'ont fait face à Liverpool mais également des contre-performances surprenantes. Ce week-end, les partenaires d'Insigne ont concédé le nul sur le terrain de La SPAL (1-1), relégable. La bande à Ancelotti doit réagir face à un adversaire direct qui commence à s'installer durablement dans le haut du tableau (2-0). En effet, l'Atalanta Bergame n'est plus une surprise et progresse constamment. La saison passée, les partenaires de Papu Gomez ont même réussi à accrocher la Ligue des Champions. La troisième place de Serie A ne doit rien au hasard. Les hommes de Gasperini produisent un jeu emballant dont les rencontres fournissent beaucoup de buts (+ de 4 buts par rencontre). Ce week-end, c'est l'Udinese qui a explosé face à Muriel, Ilicic ou Pasalic (7-1). De plus, la révélation de la saison passée, le buteur colombien Dusan Zapata était absent. Pour ce choc face au Napoli, nous voyons un match ouvert avec des buts de chaque côté, comme lors des 6 derniers matchs des Bergamasques.