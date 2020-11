Pronostic Naples AS Roma : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Roma va chercher un résultat à Naples

L'affiche de la 9journée de Serie A oppose Naples à la Roma. Après 8 journées, le club napolitain occupe la 6e place avec 14 points tandis que la Louve est actuellement en troisième place avec 3 unités de retard sur le Milan AC. Solide depuis l'arrivée de Gennaro Gattuso, le Napoli réalise un départ intéressant mais a perdu plusieurs affiches. Tout d'abord sur tapis vert face à la Juventus, car le club napolitain n'a pas pu se déplacer dans le Piémont, suite à des restrictions imposées par le Covid et des imbroglios entre régions italiennes. Ensuite, les hommes de Gattuso se sont inclinés face à Sassuolo (0-2) et contre le Milan (1-3) le week-end dernier, face à deux formations occupent les 2 premières places de Serie A. De son côté, la Roma réalise un excellent départ en Serie A. Les hommes de Fonseca ont pourtant perdu leur premier match sur tapis vert face à Vérone, car ils ont fait jouer un joueur non inscrit. Depuis ce match, les enchâinent les excellentes performances et restent sur un bilan de 5 victoires et 2 nuls. En Serie A, le club italien vient de remporter ses 3 derniers matchs face à la Fiorentina (2-0), le Genoa (1-3) et Parme (3-0). L'arménien Mkhitaryan se montre impressionnant et vient d'inscrire 6 buts lors des 3 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. En forme, la Roma semble en mesure d'accrocher au moins un nul face à une formation napolitaine dans le dur face aux « gros ».