Pronostic Nantes Toulouse : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Nantes se reprend face à Toulouse !

En ramenant un nul de Brest, les Canaris ont mis fin à une série de 4 revers consécutifs en Ligue 1. Les Nantais auraient même dû ramener les 3 points, mais le portier Alban Lafont a été coupable d'une erreur d'appréciation au grand désarroi de ses coéquipiers et de son entraîneur. Le coach Christian Gourcuff a certainement été rassuré par la prestation de ses joueurs, nettement meilleure que celles des 4 dernières journées. A domicile, le club nantais affiche tout de même un bilan de 5 victoires, 1 nul et 2 défaites. La venue d'une formation de Toulouse dans le dur, est l'opportunité de repartir de l'avant. Toulouse vit en effet une saison très compliquée, pointant à la 19place. Le TFC compte déjà 3 points de retard sur Dijon, premier non-relégable. Les hommes de Kombouaré restent sur 4 revers de rang face à Rennes, Lyon, Montpellier et Marseille. Les Toulousains n'ont toujours pas remporté la moindre rencontre en déplacement et restent sur 2 défaites consécutives en déplacement en Ligue 1 (3-2 à Rennes et 3-0 à Montpellier). Nantes, rassuré par sa prestation face à Brest, semble en mesure d'accrocher les 3 points de la victoire face à des Toulousains qui ont perdu leurs 3 derniers matchs à la Beaujoire.