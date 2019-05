Pronostic Nantes Strasbourg : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Nantes veut finir sur une bonne note face à Strasbourg

Le FC Nantes occupe une méritée 11place de Ligue 1. Les Canaris ont connu une saison difficile, marquée par le décès de leur partenaire Emiliano Sala, mais ils ont su relever la tête dans cette dernière ligne droite pour finir en boulet de canon. Les joueurs d'Halilhodzic restent sur 7 matchs sans défaite : 5 victoires et 2 nuls. Ces résultats ont en plus été souvent obtenus contre des grosses cylindrées comme le PSG, l'OM, l'OL, Nice et Montpellier. Totalement libérés, les Nantais pratiquent un jeu très plaisant en cette fin de saison. De son côté, les défaites strasbourgeoises face à Dijon et Rennes font penser que le club alsacien a déjà la tête en vacances. Les hommes de Thierry Laurey ont réussi leur saison avec le gain de la Coupe de la Ligue et finissent en roue libre. Ils restent d'ailleurs sur 7 matchs sans victoire. Pour ce match, Les Canaris devraient terminer sur une bonne note à domicile, pour remercier leur public qui les a aidé à traverser les épreuves de la saison.