Pronostic Nantes Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Solide à La Beaujoire, Nantes prend le dessus sur Strasbourg

Après être passé très près de la relégation la saison passée, le FC Nantes a bien mieux lancé ce nouvel exercice. En effet, après 12 journées disputées, les Canaris se retrouvent en 9position avec le même nombre de points que le 7qui n’est autre que le Racing Club de Strasbourg. Depuis le début de saison, le club nantais se montre intéressant à la Beaujoire avec des victoires face à des équipes à sa portée comme Metz, Brest, Clermont ou Troyes, pour deux défaites face à des écuries qui jouent les premiers rôles, Nice et Lyon. En forme avec une seule défaite en 6 journées, Nantes s’est fait surprendre en déplacement sur la pelouse de Montpellier le week-end dernier (2-0). Absent la semaine passée, Ludovic Blas, le meilleur élément des Canaris a retrouvé l'entraînement mardi et pourrait faire son retour pour la réception des Alsaciens. Pour les importants Cyprien et Fabio, il est d'ores et déjà acté qu'ils reviennent ce dimanche.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐A l’instar de Nantes, Strasbourg réalise une entame de Ligue intéressante grâce à ses prestations à domicile. En effet, le club alsacien a récolté 13 de ses 17 points à la Meinau, avec notamment deux larges succès lors des dernières réceptions face à l’AS Saint-Etienne (5-1) et contre Lorient (4-0) le week-end dernier. Ces excellentes prestations ont permis au Racing de grimper dans la première partie de tableau à la 7place, à 2 points de la dernière place qualificative pour l’Europe. Lors du succès face aux Merlus, le duo Ajorque – Diallo s’est une nouvelle fois mis en évidence en inscrivant 3 des 4 buts de leur équipe et portent ainsi respectivement leur total à 4 et 5 réalisations. En revanche, les résultats en déplacement sont loin d’être convaincants avec un seul succès en 5 matchs. Sur 3 victoires à domicile, Nantes performant à la Beaujoire devrait prendre les 3 points face à des Strasbourgeois pas spécialement à l’aise loin de leurs bases (1 victoire, 1 nul et 3 défaites).- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nantes Strasbourg détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !