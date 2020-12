Pronostic Nantes Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Nantes et Strasbourg

La rencontre entre Nantes et Strasbourg intéresse la seconde partie de tableau. Les Nantais sont 14avec 13 points au compteur à l'orée de cette journée de L1. Les Canaris disposent de 5 unités d'avance sur Lorient, premier relégable, et de 6 sur leur adversaire du jour. Depuis le début de saison, les hommes de Gourcuff ont remporté 3 matchs face à Nîmes, Brest et Lorient. Le week-end dernier, les Nantais se sont logiquement inclinés au Stade Vélodrome face à une séduisante équipe olympienne (3-1). L'ancien Guingampais Ludovic Blas a réduit le score en fin de match, pour son 4but de la saison. A la Beaujoire, le FCNA se montre solide et n'a perdu qu'une rencontre face au champion de France en titre, le PSG. De son côté, le Racing Club de Strasbourg ne s'attendait pas à vivre un début de saison aussi compliqué. Les Alsaciens sont actuellement dans la zone de relégation, à la 19place. Depuis le début de saison, Strasbourg a remporté deux matchs face à Dijon, la lanterne rouge, et contre Brest. La semaine passée, les Alsaciens ont parfaitement lancé leur rencontre face à Rennes avec l'ouverture du score de Thomasson. L'expulsion de Mitrovic a ensuite changé le cours du match et permis le retour des Bretons (score final 1-1). Le RCS connaît des problèmes défensifs puisqu'il possède la pire défense du championnat avec 24 buts encaissés. Offensivement, Strasbourg se montre nettement plus intéressant depuis l'arrivée de Diallo qui vient parfaitement compléter Ajorque. Pour cette rencontre, on devrait voir des buts de chaque côté comme lors des 3 derniers matchs nantais et lors des deux dernières rencontres des Alsaciens.