Pronostic Nantes Saint-Etienne : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Saint-Etienne à la recherche d’un résultat chez le FC Nantes !

Le FC Nantes accueille l'AS Saint Etienne dans un climat très lourd. Touchés par la disparition d'Emiliano Sala, les Nantais vivent des moments compliqués humainement. Ce match en retard de la 22journée est aussi l'opportunité pour le club nantais de pouvoir reprendre sa vie normale mais la bande de Vahid Halihodzic reste sur trois défaites consécutives. Le dernier succès des Nantais remonte à début janvier (2-0 contre Montpellier). Les Canaris seront opposés aux Verts de Saint-Etienne qui restent sur deux désillusions. Battus dans les ultimes secondes du derby et humiliés à domicile en Coupe de France par Dijon, les Stéphanois doivent se racheter. Gasset, irrité par la prestation de ces joueurs face à Dijon, devrait aligner son équipe-type et notamment l'indispensable Wahbi Khazri. L'attaquant tunisien réalise une excellente saison et a offert ses deux dernières victoires à Saint-Etienne (à Guingamp et face à Marseille). Les Verts restent sur 5 matchs sans défaite face aux Canaris (2 victoires et 3 nuls) et espèrent faire perdurer cette série. Revanchards suite à leurs contre-performances, les Stéphanois ont les armes pour accrocher au moins un nul face à des Nantais qui n'auront pas forcément la tête au football.