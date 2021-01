Pronostic Nantes Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes joue un mauvais tour au Nantes de Domenech !

Habitué à surprendre le monde du football par ses décisions, le président Kita vient de rajouter un nouveau chapitre à son histoire particulière chez les Canaris. Après avoir attiré Claudio Ranieri ou encore Sergio Conceiçao, Kita a fait appel à l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, Raymond Domenech, qui retrouve un banc après plus de 10 années loin des terrains. Ce choix surprenant ne satisfait pas les supporters nantais qui ont déjà affiché leur mécontentement. Domenech en fait fi, et se consacre à sa mission qui est de sauver le club. En effet, les Canaris pointent à la 16position du classement général avec 3 points d'avance sur le premier relégable. De plus, les Nantais a vu des équipes comme Reims, Dijon, Strasbourg ou Saint-Etienne retrouver des couleurs lors des dernières rencontres. Sans victoire lors des 8 dernières journées, le FC Nantes se trouve au pied du mur avant la réception de Rennes. En face, le Stade Rennais a connu sa crise au cœur de l'automne qui s'est traduit par une élimination sans brio en Ligue des Champions et par des contre-performances en Ligue 1. En revanche, les Bretons se sont repris depuis leur élimination de la C1 en alignant 4 succès consécutifs en Ligue 1, face à Nice, Marseille, Lorient et Metz. Cette bonne période a permis à Rennes de remonter en 4position, à 5 points de la première place occupée conjointement par Lyon et Lille. Dans une Ligue 1 très serrée dans le haut de tableau, les Bretons ont toujours une belle carte à jouer. Supérieurs et sur une excellente dynamique, les Rennais devraient s'imposer à la Beaujoire pour la première de Domenech sur le banc nantais.