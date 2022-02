Pronostic Nantes Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nantes forte tête à la Beaujoire face à Reims

En grande difficulté la saison dernière, le FC Nantes connaît une saison bien plus heureuse. En effet, les Canaris se trouvent dans le ventre mou de la Ligue 1 avec 12 points d'avance sur le premier relégable, Metz. Depuis le début du mois de décembre, les Nantais se montrent très constants puisqu'ils n'ont perdu que deux rencontres face à l'OGC Nice (2-1), troisième de Ligue 1, et contre le 4, le Racing Club de Strasbourg (1-0). Les courtes défaites prouvent que les hommes d'Antoine Kombouaré ne sont pas loin du niveau des Azuréens et des Alsaciens. En plus de ce bon parcours en championnat, les Canaris se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France en dominant logiquement jeudi le Sporting Club Bastia (2-0) sur des réalisations de ses 2 meilleurs attaquants cette saison, Ludovic Blas et Randall Kolo Muani. Au prochain tour, les Nantais affronteront l'AS Monaco pour tenter de décrocher leur place en finale.

De son côté, le Stade de Reims a mis fin de très belle manière à 4 matchs sans le moindre succès et de 3 défaites toutes compétitions confondues en explosant les Girondins de Bordeaux (5-0). Cette victoire a permis aux Champenois de prendre un petit matelas d'avance sur les relégables, puisque Reims possède désormais 7 points de plus que le FC Metz. Malgré des résultats parfois décevants, les hommes d'Oscar Garcia pratiquent un jeu plaisant comme ils l'avaient montré pendant 40 minutes au Parc des Princes. Lors du match aller, les Rémois avaient largement pris le dessus sur Nantes (3-1). Par ailleurs, le club champenois a remporté les 3 dernières confrontations face aux Canaris. Prévenu de la menace rémoise, le FC Nantes devrait trouver les ressources pour accrocher au moins le nul. Vainqueur de 5 de ses 6 derniers matchs, les Nantais pourraient même l'emporter.