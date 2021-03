Pronostic Nantes Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nantes et Reims dos à dos

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Nantes - Reims chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Depuis l’arrivée d’Antoine Kombouaré, le FC Nantes est toujours invaincu en Ligue 1 avec une victoire et deux nuls. Malgré cette bonne série, les Canaris se retrouvent dans la zone de relégation, puisque leurs adversaires directs ont signé dans le même temps de précieux succès. Le week-end dernier, les Nantais avaient un match important à jouer aux Costières face à des Nîmois luttant également pour leur survie. Bien partis avec l’ouverture du score de Ludovic Blas, les Canaris ont concédé l’égalisation en seconde période (score final 1-1). La formation d’Antoine Kombouaré vient de vivre ce scénario lors de ses deux dernières rencontres, face à l’OM et Nîmes. En tête au tableau d’affichage, Nantes n’arrive pas à s’imposer. Lors des 18 dernières journées, les Canaris ont remporté une seule rencontre face à Angers (1-3). Sans victoire, le maintien paraît improbable, et Nantes doit se réveiller offensivement car cette saison les Canaris ont seulement marqué plus d’un but dans une rencontre à 6 reprises (bilan de 4 victoires, un nul et une défaite sur ces matchs). Les partenaires de Girotto savent ce qu’ils ont à faire.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Reims n’est pas encore sauvé et doit également prendre des points rapidement pour s’offrir une fin de championnat tranquille. A défaut de s’imposer, les Champenois se montrent solides comme ils l’ont fait lors de leurs trois dernières rencontres en signant 3 nuls face à Lens (1-1), St Etienne (1-1) et Montpellier (0-0). Avec 31 points, le Stade de Reims compte 6 points de plus que le premier relégable, Nîmes. Cette opposition entre deux formations qui ont de grandes difficultés pour s’imposer pourrait nous offrir un nouveau partage des points. La cote est intéressante à jouer, d'autant que rappelons-le, Nantes reste sur 2 nuls et Reims sur 3.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor d’Arsenalavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Nantes Reims encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !