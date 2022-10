Pronostic Nantes Qarabag : analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Nantes entretient l'espoir face à Qarabag ?

Qualifié dans cette Ligue Europa grâce à sa victoire en Coupe de France l'an dernier, Nantes avait bien débuté en s'imposant, sur son terrain, devant l'Olympiakos en toute fin de rencontre. La suite a en revanche été bien plus délicate pour les Canaris qui ont subi trois revers contre Qarabag justement au terme d'un très long déplacement (3-0), puis contre la meilleure équipe de ce groupe, Fribourg (2-0 et 0-4). Malgré cette série de trois défaites consécutives, les Nantais sont toujours en lice pour la qualification car ils restent à 4 longueurs de leur adversaire du jour qui se trouvent à la 2place du classement. En championnat, Nantes va mieux, puisqu'après sa belle victoire face à Brest (4-1), il aurait mérité la victoire dimanche à Nice (1-1).

De son côté, Qarabag commence à accumuler de l'expérience dans ces compétitions européennes où il a notamment atteint les 16de finale de Ligue Europa Conférence la saison passée. Défaits sur le terrain de Fribourg lors de la première journée (2-1), les Azerbaïdjanais ont ensuite cueillis à froid le FC Nantes à la maison (3-0) puis l'Olympiakos (0-3), deux équipes qui les ont peut être sous-estimés. En revanche, ils ont été tenus en échec par l'Olympiakos lors de la dernière journée et restent donc à portée de tir du FC Nantes. Dans une Beaujoire qui promet d'être derrière ses joueurs, les Nantais pourraient enflammer la rencontre, encore plus après le sentiment d'injustice vécu à Nice, et pourquoi pas, s'imposer afin de rester dans la course à la qualification.