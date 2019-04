Pronostic Nantes PSG : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

1

Nantes peut aussi contrarier le PSG !

Humilié dimanche sur le terrain de Lille au terme d'une rencontre spectaculaire (5-1), le PSG a laissé passé une nouvelle occasion de s'assurer mathématiquement le titre de champion de France après son match nul contre Strasbourg (2-2), et se doit de réagir. Mais avec quelle équipe ? En plus de Neymar, Cavani, Di Maria, et Marquinhos déjà blessés pour le déplacement à Lille, Thiago Silva et Thomas Meunier ont eux aussi rejoints l'infirmerie parisienne. De plus, l'indispensable Marco Verratti et la bonne surprise Juan Bernat sont suspendus pour cette rencontre. C'est donc une équipe amputée de 9 potentiels titulaires qui se présentera dans la cité des Ducs de Bretagne. De son côté, le FC Nantes sera revanchard après sa demi-finale perdue contre le PSG il y a 15 jours (3-0). Depuis, les Canaris sont allés s'incliner à Toulouse (1-0) avant de battre Lyon à domicile vendredi (2-1). Face aux Lyonnais, les hommes de Vahid Halilodzic ont fait preuve de beaucoup de caractère et ont prouvé qu'ils étaient toujours concernés en cette fin de saison malgré le manque d'enjeu. Pour la dernière affiche de gala de la saison à la Beaujoire et avec le retour de Ié et Pallois en défense, le FC Nantes pourrait résister à un PSG très amoindri et qui a joué à 10 pendant plus d'une mi-temps dimanche soir.