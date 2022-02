Pronostic Nantes PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un PSG royal à Nantes

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Calé en milieu de tableau avec la 9place de Ligue 1, Nantes est quasiment assuré de se maintenir avec ses 35 points. Les Canaris devraient se montrer ambitieux en Coupe de France où ils affronteront Monaco pour une place en finale. L'équipe nantaise est sur une excellente dynamique puisqu'elle n'a perdu qu'à 2 reprises lors des 12 dernières rencontres disputées, face à Nice et Strasbourg en déplacement. Depuis la fin septembre, Nantes se montre très solide à domicile puisque seul Marseille est parvenu à s'imposer à la Beaujoire. Le week-end dernier, les hommes de Kombouaré se sont imposés face au Stade de Reims (1-0) grâce à un but du Nigérian Moses Simon.

En face, le Paris Saint-Germain vient de réaliser une très bonne performance face au Real Madrid (1-0). Ce succès en 8e de finale aller de la Ligue des Champions a été marqué par le talent de Kylian Mbappé, buteur lors des arrêts de jeu et qui continue à empiler les buts. Cette prestation a surtout permis de confirmer que le club de la capitale est capable de hausser son niveau lors des grosses affiches. Au milieu de terrain, Marco Verratti a été une nouvelle fois impressionnant et a pu compter sur le soutien de Danilo et Paredes, également en vue. Les seules déceptions entrevues face au Real sont venues des prestations de Messi et Di Maria, en-dessous de leurs partenaires. Entré en cours de jeu contre les Merengue, Neymar s'est montré très en jambe et devrait être titularisé à la Beaujoire. En Ligue 1, les Parisiens dominent largement le championnat avec 13 points d'avance sur l'Olympique de Marseille, et restent sur 4 victoires consécutives (Reims, Brest, Lille et Rennes). En pleine confiance suite à son succès sur le Real, le PSG devrait prendre le dessus sur une équipe nantaise intéressante mais tout de même un gros niveau en-dessous.