Pronostic Nantes PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG fait le job à Nantes

Le FC Nantes a vu sa dernière rencontre face à Lens être reportée, car l'équipe nordiste est touchée par plusieurs cas de Covid. Les Nantais ont débuté la saison de manière satisfaisante avec un nul à Bordeaux et une victoire à la Beaujoire face à Nîmes. La suite a été moins réjouissante avec 4 rencontres sans la moindre victoire (3 défaites et un nul). En revanche, les Canaris se sont repris lors de leur dernière réception en dominant Brest (3-1). 15de Ligue 1, Nantes ne compte que deux points d'avance sur la zone de relégation. Invaincu à la Beaujoire, le FCNA veut profiter des absences du PSG pour accrocher au moins un point mais on a vu que les Parisiens répondaient facilement en Ligue 1 ces derniers temps même avec une équipe B. En effet, le club parisien arrive à Nantes avec plusieurs joueurs sur le flanc, ce qui ne l'avait pas empêché de détruire Nîmes et Dijon (4-0) lors des deux dernières journées. Ce week-end, les Icardi, Paredes, Bernat, Draxler ou Verratti sont tous indisponibles. Sorti rapidement sur blessure face à Basaksehir, Neymar s'est ajouté sur cette liste. Le PSG possède un effectif de qualité qui lui permet d'être compétitif malgré toutes ces absences. Mal embarqué dans cette saison de L1, avec deux revers d'entrée, le PSG est aujourd'hui leader ex-aequo avec le LOSC. En Ligue des Champions, les hommes de Tuchel se sont inclinés au Parc des Princes face à Man U mais se sont repris à Istanbul (2-0). Arrivé lors des dernières heures du mercato, Moise Kean s'est mué en sauveur pour Paris. L'attaquant italien a signé un doublé lors des deux derniers matchs disputés. A quelques jours d'un match important face à Leipzig, le PSG veut poursuivre sur sa série et s'imposer à Nantes.