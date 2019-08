Pronostic Nantes OM : Analyse, prono et cote boostée sur l'affiche de Ligue 1

A l'occasion de l'affiche de samedi en Ligue 1, Nantes - OM, ParionsSport En Ligne (qui est partenaire des deux équipes) vous rembourse 100€ en CASH sur votre 1er pari, et vous offre une cote boostée sur le pari "Les deux équipes marquent"

Nos pronostics sur Nantes - OM

Nantes veut rebondir

L'OM est déjà en retard

Benedetto d'entrée pour l’OM ?

Les compo probables :

Nantes et l’OM doivent déjà se découvrir

Le FC Nantes a vécu une saison dernière extrêmement chargée émotionnellement avec la disparition d'Emiliano Sala. Mais sous l'impulsion de Vahid Halilhodzic, les Canaris ont su se maintenir sans trop de difficultés. Comme souvent à Nantes, l'intersaison a été agitée, et Coach Vahid a fait ses valises, remplacé par l'excellent technicien Christian Gourcuff. L'ancien coach Lorientais a connu une défaite à Lille (2-1) pour sa première mais ses joueurs ont réussi une prestation intéressante face au vice-champion de France. Pour leur retour devant leur public, les Canaris devront prendre des points.Lede l'OM a pris du plomb dans l'aile avec une saison passée terminée sans qualification européenne. Le coach André Villas-Boas est arrivé cet été pour prendre en charge l'équipe à la place de Rudi Garcia, mais le Portugais est confronté aux restrictions budgétaires et a vu seulement deux joueurs arriver cet été : Benedetto de Boca Juniors et Alvaro Gonzalez de Villarreal. Pour leur première sortie officielle au Vélodrome, les Phocéens se sont fait surprendre par Reims (0-2). Le club marseillais se retrouve déjà sous pression avant cette deuxième rencontre, sur laquelle il devra absolument ouvrir ses compteurs buts et points.Les deux formations disposent quasiment de l'ensemble de leur effectif. Côté nantais, Gourcuff sera privé de sa recrue guingampaise Coco, lourdement blessé à un genou lors du premier match. A l'OM, André Villas Boas déplore l'absence de l'important Florian Thauvin mais la recrue argentine Benedetto, déjà sur le terrain face à Reims, pourrait débuter à la place d'un Valère Germain décevant samedi dernier.: Lafont – Fabio, Wagué, Pallois, Traoré – Touré, Girotto, Rongier – Lima, Coulibaly, Moutoussamy.: Mandanda – Sakai, Kamara, Caleta-Car, Amavi – Sanson, Luiz Gustavo, Lopez – Sarr, Benedetto, Payet.Les duels entre Nantes et l'OM sont traditionnellement agréables à regarder. Les 4 dernières confrontations entre les 2 formations (ainsi que 6 des 7 derniers affrontements) se sont terminées avec des buts de chaque côté. Les deux équipes vont tout faire pour s'imposer, Marseille pour s'éviter une crise dès la 2journée et Nantes pour débuter à la Beaujoire par une victoire devant ses fans. La saison passée, les Canaris s'étaient imposés à l'aller et au retour dans deux rencontres très plaisantes (3-2 et 1-2). Les Marseillais ne pouvant se permettre une deuxième défaite consécutive, on les voit aller chercher un bon nul chez des Nantais qui viennent tout juste d'être pris en main par Gourcuff.