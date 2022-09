Pronostic Nantes Olympiakos : analyse, cotes et pronos du match de Ligue Europa

Nantes résiste à l’Olympiakos

Le FC Nantes n'avait plus disputé de compétition européenne depuis 2004. Les Canaris doivent leur participation à cette Europa League à leur victoire en Coupe de France face à Nice (1-0) l'an passé. Le club de Loire-Atlantique avait été tout proche de la relégation la saison précédente et s'est totalement relancé l'an passé. Arrivé pour remplacer Domenech, Antoine Kombouaré est pour beaucoup dans le redressement du club nantais. Le Kanak a su installer sa patte sur le FCNA. L'an passé, le club nantais a fini dans la 1partie de tableau en L1 (9) et a montré un visage intéressant notamment sur le plan offensif où le trio composé de Blas, Simon et Kolo Muani régalait par son jeu de mouvement. Avec le départ du dernier nommé, le FCNA a été contraint de recruter et s'est renforcé avec les arrivées de l'Egyptien Mostafa Mohamed et du Niçois Guessand. Du fait de ses bons rapports avec Watford, Nantes a également rapatrié l'international français Moussa Sissoko. L'ancien toulousain et le nigérian Simon, blessés, ne devraient pas être de la réception de l'Olympiakos. Nantes réalise un départ moyen en Ligue 1 avec notamment deux revers concédés face à l'OM et le PSG, pour une seule victoire face à Toulouse. De plus, les Canaris ont enregistré 3 matchs nuls (Lille, Angers et Strasbourg) qui ne leur ont pas permis de décoller au classement.

Pour son retour dans une compétition européenne, Nantes affronte un habitué, l'Olympiakos le Pirée qui est tout simplement le champion sortant de Grèce. La formation grecque a disputé les tours qualificatifs de la Ligue des Champions et s'est fait sortir dès son premier tour par les surprenants Israéliens du Maccabi Haifa, qui sont notamment venus s'imposer (0-4) au Pirée. Rebasculé dans les barrages de l'Europa League, l'Olympiakos a fait très difficilement le taf pour se défaire du Slovan Bratislava et de l'Apollon Limassol, passant près de l'élimination à chaque fois (2 qualifications aux tirs au but). Sur la scène nationale, le club grec a disputé 3 rencontres pour un bilan de 2 victoires face à Ionikos (3-1) et Giannina (2-0) pour un nul contre l'Asteras Tripolis (0-0). Dans cette formation, on retrouve plusieurs connaissances de la Ligue 1 avec l'ex-Bordelais Hwang, mais aussi les de la Fuente, El Arabi, M'Vila, Retsos, Cissé ou Valbuena. A leurs côtés, on trouve des éléments d'expérience comme le défenseur grec Manolas, le portier Vaclik ou le latéral Vrsaljko. Le FC Nantes affiche un déficit d'expérience face à l'Olympiakos au niveau européen mais pourrait s'appuyer sur l'euphorie de retrouver les joies d'une compétition européenne devant son chaud public pour accrocher un résultat face aux Grecs. Ces derniers n'ont pas remporté le moindre match en déplacement lors des tours qualificatifs de C1 et C3 qu'ils ont disputés cet été.