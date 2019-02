Pronostic Nantes Nîmes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

1

Nantes sur sa lancée face à Nîmes !

Le FC Nantes vit des heures difficiles avec la disparition d'Emiliano Sala. Si l'Argentin reste dans toutes les pensées du côté de la Beaujoire, le jeu a tout de même repris ces derniers jours. Les Canaris ont prouvé en Coupe de France qu'ils sont désormais totalement concentrés sur les différentes compétitions. Qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France (victoire contre Toulouse en milieu de semaine), Nantes est toujours à la lutte pour le maintien. Depuis l'arrivée de Vahid Halilhodžić, les Nantais sont performants à domicile (6 victoires, 2 nuls et 1 défaite) et ont seulement été surpris par Rennes (un nul aurait été mérité). Le club du Président Kita a effectué un recrutement intéressant cet hiver avec notamment l'apport d'Eysseric. Promu cette saison, Nîmes réalise une saison correcte pour sa première année dans l'élite. Onzièmes de Ligue 1, les Crocos comptent 12 points d'avance sur le premier relégable. Les hommes de Blaquart sont néanmoins dans une mauvaise passe en déplacement puisqu'ils restent sur quatre défaites face à des adversaires abordables. Pour cette rencontre, nous voyons les Nantais s'imposer et prendre de l'avance sur les relégables.