Pronostic Nantes Nice : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

1

Nice un peu mieux que Nantes

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 8 autres sites vous permettent de parier sur ce Nantes - Nice :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

À la suite de la défaite à Lille, le président nantais Waldemar Kita a de nouveau mis la pression sur les épaules de son entraîneur Miguel Cardoso. Certains joueurs, à l’image de leur capitaine Valentin Rongier, ont également exprimé des incompréhensions concernant leur positionnement sur le terrain. Le climat n’est pas au beau fixe à la Beaujoire à quelques heures de recevoir l’OGC Nice. Le revers subi à Lille samedi (2-1) est venu stopper une série de 3 matchs sans défaite des Canaris. Au niveau comptable, Nantes compte 5 points et occupe la 18place du classement. Cette saison, Rongier et ses partenaires n’ont remporté aucun match à la Beaujoire (2 nuls et une défaite). Et sur l’année civile 2018, ils ne se sont imposés que 2 fois en 14 rencontres. Cardoso sera en plus privé de Diego Carlos, suspendu, pilier de la défense des Nantais.Comme les Canaris, l’OGC Nice a changé d’entraîneur à l’intersaison. Si les résultats ne sont pas ceux escomptés, le président Rivière laisse du temps à Patrick Vieira pour mettre en place son système. Les Azuréens ont connu un coup d’arrêt à Montpellier (défaite 1-0) alors qu'ils restaient sur deux bons résultats : victoires à Lyon (0-1) et contre Rennes (2-1). Mécontent de l’état d’esprit de ses joueurs, le champion du monde 1998 attend une réaction de ses hommes à la Beaujoire. L’OGC Nice a ramené des points lors de ses deux derniers déplacements à Nantes, mais aussi de ses deux premiers déplacements de la saison en Ligue 1 (nul à Caen, victoire à Lyon). Le forfait annoncé de Balotelli est sans doute un mal pour un bien vu la prestation de l'attaquant italien samedi. Avec leur groupe de qualité, les Niçois sont en mesure de ramener un résultat de la Beaujoire face à des Nantais sous pression, dans un match de nouveau pauvre en buts.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevez non pas 100€ mais bien 120€ de remboursement en EXCLU avec SoFoot !avecavecavec, dont un 1pari remboursé de 290€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 50€ de paris gratuits peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavec