Pronostic Nantes Montpellier : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Nantes poursuit sa bonne série à la Beaujoire face à Montpellier

Les Nantais ont largement dominé Châteauroux en Coupe de France (4-1) dès vendredi soir. Ce succès a confirmé les bonnes dispositions actuelles des Canaris à domicile. Les hommes de Vahid sont invaincus lors des 5 derniers matchs à la Beaujoire (4 victoires pour un nul). De plus, les rencontres ont souvent été spectaculaires avec plusieurs buts. Cette saison, les supporters Nantais ont toujours vu plusieurs buts par match, hormis lors de la réception de Reims (0-0). Seulement 4 points devant du premier relégable, les Nantais veulent profiter de ce match en retard pour prendre de l’avance.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Quatrième de Ligue 1, Montpellier a connu une grosse désillusion face à Sannois Saint-Gratien en Coupe de France samedi (1-0). Der Zakarian avait pourtant aligné une équipe très compétitive. Eliminés de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France, les Montpelliérains connaissent un coup de moins bien (1 seule victoire sur les 6 derniers matchs). Par ailleurs, les Héraultais ont perdu deux de leurs trois derniers matchs hors de leur base, et la victoire obtenue à Monaco avait été plutôt chanceuse. Pour cette rencontre, nous voyons une équipe de Nantes séduisante à domicile accrocher au moins un nul face à Montpellier dans une rencontre avec plus d’un but.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nantes Montpellier détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !