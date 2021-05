Pronostic Nantes Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nantes, la victoire du maintien face à Montpellier

Au plus mal toute la saison, le FC Nantes est en train de réussir une incroyable remontée. En effet, les mauvais résultats du club nantais avaient été fatals à Christian Gourcuff et Raymond Domenech, incapables de relancer les Canaris. Arrivé sur la pointe des pieds suite à des dernières expériences décevantes, Antoine Kombouaré a métamorphosé ses joueurs. Dans cette dernière ligne droite, les Canaris ont remporté leurs 4 dernières rencontres face à Strasbourg (1-2), Brest (1-4), Bordeaux (3-0) et le week-end dernier contre Dijon (0-4). Cette excellente dynamique a permis au FC Nantes de revenir à 1 point de Lorient, Brest et Strasbourg. Avec un Strasbourg – Lorient lors de cette même journée, Nantes serait assuré de se maintenir en s'imposant ce dimanche. De son côté, Montpellier ne joue plus rien lors de cette ultime journée. En effet, les Héraultais sont assurés de se maintenir et sont distancés pour les places européennes. Cette fin de saison montpelliéraine est compliquée au niveau des résultats puisque le MHSC a remporté une seule rencontre lors des 7 dernières journées. De plus, les Montpelliérains se sont inclinés en demi-finale de la Coupe de France face au Paris Saint Germain, pour ce qui était également un objectif important. Le week-end dernier, le club héraultais s'est contenté du partage des points face à Brest à la Mosson (0-0). Les Montpelliérains avaient à cœur de s'imposer pour la dernière de Michel der Zakarian à domicile, mais ont été vite pénalisés par l'expulsion de Mollet. Impressionnant lors des derniers matchs, le FC Nantes devrait poursuivre sur son excellente dynamique pour s'imposer face à Montpellier et assurer à cette occasion son maintien.