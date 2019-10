Pronostic Nantes Monaco : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

La défense de Nantes submergée par l’attaque de Monaco !

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Nantes – Monaco :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’affiche du vendredi soir en Ligue 1 met aux prises le FC Nantes à l’AS Monaco. Les Canaris occupent une surprenante seconde 2e place malgré leur coup d’arrêt connu face à Metz, mal-classé, le week-end dernier (1-0). Les Nantais doivent leur résultat à leur solidité devant (6 buts encaissés seulement) et à leur efficacité devant. Les Nantais ont signé plusieurs victoires sur le même score de 1-0. Ce vendredi, les Nantais vont livrer un véritable test face à la deuxième meilleure attaque du championnat (derrière le PSG), l’AS Monaco.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Le club princier sort d’une saison galère où il a lutté pour se maintenir. Le club a fortement recruté lors du mercato avec les arrivées de Slimani, Ben Yedder, Aguilar, Lecomte et Bakayoko. Les débuts ont été poussifs avec 6 matchs sans victoire mais à partir de la septième journée, le duo Ben Yedder – Slimani s’est mis en route et semble désormais lancé. L’international français a inscrit 8 buts, dont un doublé face à Rennes lors de la journée précédente, tandis que l’international algérien en est à 5 réalisations. Le Fennec compte également 7 passes décisives. Le week-end dernier, les Monégasques ont arraché un succès dans les arrêts de jeu face à Rennes (3-2). Cette victoire est la 3e sur les 4 derniers matchs de l'ASM. Pour ce déplacement à la Beaujoire, nous voyons Monaco capable de s’imposer face à une formation nantaise plutôt heureuse lors des derniers matchs et qui pourrait ne pas résister aux assauts des attaquants monégasques.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nantes Monaco encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !