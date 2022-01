Pronostic Nantes Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco passe la vitesse supérieure face à Nantes

Dans le dur la saison dernière, Nantes s'en était sorti en passant par la petite porte. En effet, les canaris avaient été contraints de disputer les barrages face à Toulouse, où ils avaient énormément souffert, notamment lors du match retour. Cette expérience délicate semble avoir souder le groupe nantais qui se montre nettement plus consistant cette saison. Le FCNA occupe actuellement la 7e place du classement avec un seul point de retard sur son adversaire du jour, l'AS Monaco (6e). En pleine forme, les hommes d'Antoine Kombouaré viennent de remporter leurs 5 dernières rencontres. Lors de la dernière journée, les Canaris ont été malmenés à Geoffroy Guichard mais se sont imposés grâce à un exploit de Randall Kolo Muani. Sur leur lancée, les Nantais se sont qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe de France en venant à bout de Vitré (2-0). Au prochain tour, les Canaris recevront le Stade Brestois à la Beaujoire pour décrocher une place en quart de finale.

Monaco avait été exceptionnel lors de la deuxième partie de saison l'an passé, accrochant une place sur le podium de Ligue 1. Le club du rocher avait impressionné avec un jeu collectif parfaitement huilé, et des jeunes prometteurs, à l'image d'un Tchouameni qui a depuis intégré l'équipe de France. Attendu dans ce début d'exercice, Monaco a déçu mais s'est progressivement repris, pour se rapprocher des places européennes. Malgré 3 victoires lors des 4 dernières journées de Ligue 1, les dirigeants monégasques ont décidé de se séparer de Niko Kovac, aux méthodes trop strictes pour la direction du Club du Rocher. Monaco a misé sur Philippe Clément qui a montré de bonnes dispositions avec le Club Bruges. Le technicien belge reprend une équipe en forme qui s'est imposée face à Rennes (2-1) en Ligue 1 et qui vient de se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe de France grâce à son succès sur Quevilly Rouen (1-3). Ajoutons que le club de la principauté est toujours en course en Europa League où il attend de connaitre son adversaire pour les 8e de finale. Monaco se méfie de ce déplacement à la Beaujoire et devrait être en mesure de se sortir du piège tendu par les Canaris.