Pronostic Nantes Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco a le vent en poupe avant Nantes

Pour ses débuts avec le FC Nantes, Raymond Domenech avait aligné trois matchs nuls face à Rennes, Montpellier et Lens. Cette série a pris fin, le week-end dernier, à Saint-Symphorien face à une solide équipe messine (2-0). Arrivé pour sauver le club de la relégation, Domenech n'a toujours pas connu la victoire et voit son équipe glisser dangereusement vers la zone rouge. Les Canaris sont dans une situation délicate et n'ont pas remporté le moindre match lors des 12 dernières journées. Suite à cette mauvaise passe, les Nantais se retrouvent en 17position avec 3 points d'avance sur Dijon à l'orée de cette journée. Incapable de gagner, le FC Nantes affronte une formation monégasque en pleine forme. De plus, les Canaris voient les équipes relégables se rebeller et réaliser d'excellents résultats lors des dernières semaines. En danger, Nantes affronte en plus un adversaire en pleine confiance, l'AS Monaco. En effet, le club princier vient d'aligner 4 succès consécutifs et se retrouve désormais en 4position avec 6 points de retard sur le leader parisien. La reprise en main du club par le Croate Niko Kovac a relancé l'AS Monaco. Lemonégasque a effectué un recrutement intéressant en attirant le buteur allemand Kevin Holland qui s'est parfaitement adapté dans son nouveau club. L'ancien du Bayer a signé 10 réalisations et a livré 6 passes décisives depuis le début de saison. La semaine passée, le club du Rocher a largement dominé l'Olympique de Marseille (3-1), dans une rencontre où l'entrée de Golovin aura été décisive. S'il déplore les absences de Fabregas et Martins, Kovac a vu globalement l'infirmerie monégasque se vider et apprécie le retour en forme de l'international russe qui aura pris le temps de revenir. En pleine forme actuellement, Monaco devrait s'imposer à la Beaujoire face à une formation nantaise dans le dur.