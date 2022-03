Pronostic Nantes Monaco : Analyse, cotes et prono de la demi-finale de Coupe de France

Nantes – Monaco : une demi-finale à buts

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce FC Nantes – Monaco :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’affiche des demi-finales de la Coupe de France oppose mercredi le FC Nantes à l’AS Monaco, deux formations de l’élite. Pour arriver à ce stade de la compétition, les Canaris ont entamé l’aventure en dominant le FC Sochaux lors de la séance de tirs aux buts, puis Vitré (2-0). Les hommes de Kombouaré ont ensuite affronté leur seule équipe de Ligue 1 en huitième de finale, le Stade Brestois (2-0). En quart de finale, les Nantais ont fait respecter la logique en dominant le Sporting de Bastia qui évolue en 2division sur à nouveau le même score (2-0). En plus de cet excellent parcours en Coupe de France, les Nantais sont en forme avec une 7e place au classement de Ligue 1, qui leur permet de devancer des formations comme Lille, Lyon ou … Monaco. Après avoir battu Reims (1-0) à la Beaujoire, les Canaris ont étrillé le Paris Saint Germain (3-1) dans une rencontre marquée par le talent d’un Alban Laffont exceptionnel et d’un trio offensif percutant composé par Ludovic Blas (12 buts toutes compétitions confondues cette saison dont 4 en coupe), Randall Kolo Muani et Moses Simon. Le week-end dernier, les partenaires de Nicolas Pallois devaient avoir la tête à cette demi-finale et se sont contentés d’un nul contre le FC Metz (0-0) privés de plusieurs joueurs cadres. Pour affronter Monaco, Kombouaré devrait être privé de trois éléments importants puisque le Nigérian Simon a le Covid, tout comme Castelleto et le prometteur Merlin.chez⇒ ⇒⇐ ⇐L’AS Monaco avait surpris tout son monde en début d'année, en se séparant de Niko Kovac qui avait permis au club du Rocher de finir sur le podium de Ligue 1 l’an passé et de se qualifier pour les 8de finale de l’Europa League. Le mauvais parcours en L1 et des reproches sur l’utilisation de certains joueurs auront coûté sa place au Croate. Le belge Philippe Clement est arrivé pour le remplacer mais ne fait pas vraiment mieux. En effet, depuis son arrivée l’ASM a disputé 9 rencontres toutes compétitions confondues pour un bilan de 4 victoires, 3 nuls et 2 revers. A noter cependant, que la moitié des succès ont été obtenus en Coupe de France face à Lens (2-4) et Amiens (2-0) aux tours précédents. Lors des dernières semaines, les Monégasques ont enchaîné les contre-performances avec des nuls contre les mal classés Lorient (0-0) et Bordeaux (1-1) mais surtout une défaite à domicile contre une équipe de Reims décimée (1-2) le week-end dernier. Face aux Champenois, les Monégasques se sont tirés une balle dans le pied en ratant de belles opportunités et en remettant les Rémois dans le match grâce à un but contre son camp de Volland. Ensuite, l’expulsion du Brésilien Jean Lucas a offert des espaces aux Rémois qui ont arraché la victoire dans le temps additionnel. Suite à ce revers, l’ASM a reculé en 9e position de L1 avec 5 points de retard sur la dernière place européenne. Pour ce déplacement à Nantes, Clement retrouve les excellents Tchouameni et Caio Henrique qui ont purgé leur suspension. Cette rencontre s’annonce ouverte entre une équipe nantaise en forme et des Monégasques qui possèdent des joueurs capables de faire la différence à tout moment, notamment un Ben Yedder encore buteur ce week-end (22but toutes compétitions confondues cette saison). Comme lors des deux derniers matchs de l'ASM, on devrait voir les deux équipes marquer.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nantes Monaco détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !