Pronostic Nantes Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Metz peut ramener un point de la Beaujoire

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Le FC Nantes est bien loin de se montrer aussi performant qu'il ne l'était lors de son glorieux passé. Pire encore, il est annoncé parmi les équipes qui risquent de devoir batailler une bonne partie de la saison pour espérer conserver sa place dans l'élite. Il est important de préciser qu'au printemps dernier, les Canaris ont conclu la saison à la 18place de la Ligue 1 et qu'ils ont été obligés de disputer des barrages pour se maintenir. A la faveur de leur victoire obtenue à Toulouse lors du match aller (1-2), ils ont pu remporter cette double confrontation décisive malgré la défaite subie au retour (0-1). Peu en vue lors de leur préparation estivale, les hommes d'Antoine Kombouaré ont tout de même réussi à ramener un point de son déplacement à Monaco la semaine dernière grâce à la maladresse des joueurs du Rocher qui ont largement dominé les débats (score final 1-1). A l'inverse, le FC Metz aborde ce nouvel exercice avec beaucoup de confiance. Très tranquille l'an passé, les Grenats se sont introduits dans la 1moitié de tableau puisqu'ils ont terminé à la 10place finale du classement au soir de la 38journée. Pas du tout inquiets pour leur maintien, les joueurs de Frédéric Antonetti ont bien travaillé durant l'été et cela s'est vu la semaine dernière lors de la 1journée. Opposés au champion en titre, ils ont longtemps dominé les débats, allant jusqu'à mener de 2 buts en début de seconde période avant d'être réduits à 10. Finalement, les Mosellans ont concédé l'égalisation dans les dernières secondes de jeu mais ils ont affiché de belles promesses qui pourraient légitimement leur faire espérer ramener au moins un point d'un déplacement finalement assez abordable pour eux.