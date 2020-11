Pronostic Nantes Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Metz va chercher un résultat à Nantes

Quatorzième de Ligue 1 avant cette journée, Nantes reçoit le FC Metz à la Beaujoire. Les Canaris sont sur courant alternatif depuis le départ de cette saison. Les Nantais ont profité de deux derbys bretons pour se replacer. En effet, les victoires obtenues face à Brest (3-1) et contre Lorient (0-2) lors de la dernière journée ont donné de l’air aux hommes de Christian Gourcuff. Souvent solide à la Beaujoire, Nantes reste cependant sur une défaite logique face au champion en titre, le Pris Saint Germain (0-3). Avant ce revers, les Nantais avaient aligné un nul face à Saint-Etienne, et des succès face à Nîmes et Brest. L’ancien Guingampais Ludovic Blas, buteur à Lorient lors du dernier match, est l’atout offensif numéro 1 des Canaris.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le FC Metz réalise un excellent départ lors de ce nouvel exercice. Promus l’an passé, les Grenats avaient assuré l’essentiel pour se maintenir dans l’élite. Battu lors des 3 premières journées par 3 grosses cylindrées du championnat, Monaco, Lille et le PSG, le FC Metz s’est par la suite ressaisi. En effet, les joueurs de Frédéric Antonetti sont sur une excellente dynamique et viennent d’aligner 7 rencontres sans la moindre défaite. Cette très bonne phase leur permet d’occuper une méritée 15place du classement. En déplacement, les Messins restent sur trois matchs sans défaite avec des nuls face à Marseille et Angers, pour une victoire à Nîmes lors de leur dernier déplacement. Pour cette rencontre entre deux formations assez proches, le FC Metz devrait être en mesure de poursuivre sa série de résultats positifs en accrochant au moins un nul.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Nantes Metz détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !